NRJ Music Awards 2025 - Tous les nommés par catégories

Aya Nakamura

Charlotte Cardin

Helena

Louane

Vanessa Paradis

Amir

Gims

Jul

Kendji Girac

Pierre Garnier

Ridsa

Révélation Masculine Francophone avec NRJ Mobile

Dr. Yaro

Guy2Bezbar

Joé Dwèt Filé

Julien Lieb

Léman

Révélation Féminine Francophone avec NRJ Mobile

Linh

Luiza

Marguerite

Marine

Miki

Theodora

Alex Warren

Doechii

Gracie Abrams

Katseye

Lola Young

Sombr

Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"

Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"

Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"

Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"

Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"

Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"

David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"

DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"

Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"

Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"

Rosé & Bruno Mars - "APT."

Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)

Chappell Roan

Doja Cat

Karol G

Lady Gaga

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Alex Warren

Benson Boone

Damiano David

Ed Sheeran

J Balvin

Myles Smith

Alex Warren - "Ordinary"

Damiano David - "Next Summer"

Ed Sheeran - "Azizam"

Lady Gaga - "Abracadabra"

Lola Young - "Messy"

Myles Smith - "Nice to Meet You"

Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"

Bad Bunny - "DtMF"

Chappell Roan - "Pink Pony Club"

Doechii - "Anxiety"

KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)

Theodora - "Fashion Designa"

DJ Snake

Gims

Indochine

Jul

Julien Doré

Santa

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

R3hab

Trinix

Les votes sont ouverts ! Le public choisit dès aujourd'hui ses artistes favoris pour la 27e cérémonie des NRJ Music Awards. Rendez-vous, le 31 octobre prochain, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

De Damiano David à Helena, en passant par Lady Gaga et Stromae, la liste des nommés de cette nouvelle édition est maintenant disponible. On y retrouve près de 70 artistes réunis dans 13 catégories.

NRJ Music Awards 2025 : qui se démarque parmi les nommés ?

À l'échelle internationale, Alex Warren domine ces nominations, confirmant ainsi son ascension fulgurante. Le chanteur devenu un phénomène viral avec son hit "Ordinary" est représenté dans les catégories "Artiste Masculin International", "Hit International" et "Révélation Internationale".

Deux stars des platines font également partie des artistes les plus cités dans cette liste de nommés. David Guetta, qui prendra d’assaut le Stade de France en juin prochain, est en lice pour le titre de “Social Hit” grâce à son remix de “Golden” issu du film KPop Demon Hunters. Il retrouve DJ Snake dans les catégories “Collab'/duo International" et “DJ”. Le producteur de musique électronique aux lunettes de soleil pourrait également repartir avec l’award du “Concert Francophone”.

NRJ Music Awards 2025 : une pluie de nominations pour les plus grandes stars

De grands noms incontournables de la musique sont représentés au moins deux fois, cette année, aux NRJ Music Awards, tels que Gims et Jul qui s'affronteront pour le trophée de l'"Artiste Masculin Francophone" et le "Concert Francophone".

Côté féminin, Aya Nakamura se démarque dans les catégories "Artiste Féminine Francophone" et "Social Hit". A l'international, Ed Sheeran, Lady Gaga ou encore Lola Young s'imposent dans deux catégories différentes.

Pierre Garnier, quant à lui, grand gagnant de la dernière cérémonie, pourrait bien repartir une nouvelle fois avec deux prix : ceux de l'"Artiste Masculin Francophone" et de la "Collab'/duo Francophone" pour son titre "Chaque Seconde" en duo avec M. Pokora.

NRJ Music Awards 2025 : zoom sur les révélations

Les NRJ Music Awards sont aussi l'occasion de découvrir les talents de demain. Nouveauté cette année : la catégorie des révélations est divisée en deux. Du côté des "Révélations Masculines Francophones", on retrouve des artistes comme Joé Dwèt Filé et Julien Lieb, tandis que la catégorie "Révélation Féminine Francophone" met en lumière des noms bien connus des fans de la Star Academy 2024 : Marine et Marguerite ou encore les stars montantes Miki, Linh, Theodora et Luiza qui connaît un immense succès grâce à son hit "Soleil Bleu".

Alors qui seront les grands vainqueurs ? Vous avez jusqu’au vendredi 31 octobre 12h00 pour désigner votre artiste ou titre favori sur le site NRJ et l'application NRJ. Rendez-vous le soir-même sur TF1 et NRJ pour découvrir les résultats et le palmarès de cette 27e édition des NRJ Music Awards.