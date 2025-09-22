NRJ Music Awards 2025 - Tous les nommés par catégories

Artiste Féminine Francophone
Aya Nakamura
Charlotte Cardin
Helena
Louane
Vanessa Paradis
Artiste Masculin Francophone
Amir
Gims
Jul
Kendji Girac
Pierre Garnier
Ridsa
Révélation Masculine Francophone avec NRJ Mobile
Dr. Yaro
Guy2Bezbar
Joé Dwèt Filé
Julien Lieb
Léman
Révélation Féminine Francophone avec NRJ Mobile
Linh
Luiza
Marguerite
Marine
Miki
Theodora
Révélation Internationale
Alex Warren
Doechii
Gracie Abrams
Katseye
Lola Young
Sombr
Collab'/Duo Francophone
Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"
Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"
Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"
Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"
Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"
Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"
Collab'/Duo International
David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"
DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"
Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"
Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"
Rosé & Bruno Mars - "APT."
Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)
Artiste Féminine Internationale
Chappell Roan
Doja Cat
Karol G
Lady Gaga
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Artiste Masculin International
Alex Warren
Benson Boone
Damiano David
Ed Sheeran
J Balvin
Myles Smith
Hit International
Alex Warren - "Ordinary"
Damiano David - "Next Summer"
Ed Sheeran - "Azizam"
Lady Gaga - "Abracadabra"
Lola Young - "Messy"
Myles Smith - "Nice to Meet You"
Social Hit
Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"
Bad Bunny - "DtMF"
Chappell Roan - "Pink Pony Club"
Doechii - "Anxiety"
KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)
Theodora - "Fashion Designa"
Concert Francophone
DJ Snake
Gims
Indochine
Jul
Julien Doré
Santa
DJ
Calvin Harris
David Guetta
DJ Snake
R3hab
Trinix
VOTEZ POUR VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS !
Les votes sont ouverts ! Le public choisit dès aujourd'hui ses artistes favoris pour la 27e cérémonie des NRJ Music Awards. Rendez-vous, le 31 octobre prochain, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.
De Damiano David à Helena, en passant par Lady Gaga et Stromae, la liste des nommés de cette nouvelle édition est maintenant disponible. On y retrouve près de 70 artistes réunis dans 13 catégories.
NRJ Music Awards 2025 : qui se démarque parmi les nommés ?
À l'échelle internationale, Alex Warren domine ces nominations, confirmant ainsi son ascension fulgurante. Le chanteur devenu un phénomène viral avec son hit "Ordinary" est représenté dans les catégories "Artiste Masculin International", "Hit International" et "Révélation Internationale".
Deux stars des platines font également partie des artistes les plus cités dans cette liste de nommés. David Guetta, qui prendra d’assaut le Stade de France en juin prochain, est en lice pour le titre de “Social Hit” grâce à son remix de “Golden” issu du film KPop Demon Hunters. Il retrouve DJ Snake dans les catégories “Collab'/duo International" et “DJ”. Le producteur de musique électronique aux lunettes de soleil pourrait également repartir avec l’award du “Concert Francophone”.
NRJ Music Awards 2025 : une pluie de nominations pour les plus grandes stars
De grands noms incontournables de la musique sont représentés au moins deux fois, cette année, aux NRJ Music Awards, tels que Gims et Jul qui s'affronteront pour le trophée de l'"Artiste Masculin Francophone" et le "Concert Francophone".
Côté féminin, Aya Nakamura se démarque dans les catégories "Artiste Féminine Francophone" et "Social Hit". A l'international, Ed Sheeran, Lady Gaga ou encore Lola Young s'imposent dans deux catégories différentes.
Pierre Garnier, quant à lui, grand gagnant de la dernière cérémonie, pourrait bien repartir une nouvelle fois avec deux prix : ceux de l'"Artiste Masculin Francophone" et de la "Collab'/duo Francophone" pour son titre "Chaque Seconde" en duo avec M. Pokora.
NRJ Music Awards 2025 : zoom sur les révélations
Les NRJ Music Awards sont aussi l'occasion de découvrir les talents de demain. Nouveauté cette année : la catégorie des révélations est divisée en deux. Du côté des "Révélations Masculines Francophones", on retrouve des artistes comme Joé Dwèt Filé et Julien Lieb, tandis que la catégorie "Révélation Féminine Francophone" met en lumière des noms bien connus des fans de la Star Academy 2024 : Marine et Marguerite ou encore les stars montantes Miki, Linh, Theodora et Luiza qui connaît un immense succès grâce à son hit "Soleil Bleu".
Alors qui seront les grands vainqueurs ? Vous avez jusqu’au vendredi 31 octobre 12h00 pour désigner votre artiste ou titre favori sur le site NRJ et l'application NRJ. Rendez-vous le soir-même sur TF1 et NRJ pour découvrir les résultats et le palmarès de cette 27e édition des NRJ Music Awards.