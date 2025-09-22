Gagnez votre voyage à Cannes et vos invitations pour les NRJ Music Awards 2025 !

Envoyez NMA par SMS au 71012 (3x0.75€+prix sms) jusqu'au mercredi 22 octobre et gagnez votre séjour à Cannes pour vous et la personne de votre choixi ainsi que vos places pour la 27ème cérémonie des NRJ Music Awards !

Si vous êtes sur votre téléphone, cliquez ici pour participer !

Tirage au sort le 23 Octobre

Ce séjour comprend :

- Le transport aller/retour en train, avion ou bus

- Le transfert aller/retour de l'aeroport jusqu'à l'hôtel

- 1 nuit pour 2 personnes en Hôtel 2* avec déjeuner, diner pour la journée du vendredi 31 Octobre 2025 et petit déjeuner du samedi 1er novembre 2025.

- 2 places pour la cérémonie des NRJ MUSIC AWARD le 31 Octobre 2025, au Palais des Festivals de Cannes

VOIR LE REGLEMENT