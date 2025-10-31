Helena fait partie des grands gagnants de cette 27e édition des NRJ Music Awards. Après avoir remporté le prix de l'Artiste Féminine Francophone, elle repart avec une deuxième récompense : celle de la Chanson Francophone pour son hit "Mauvais Garçon".

Au micro d'NRJ, la chanteuse est encore sous le choc : "Je ne me rends vraiment compte de rien et c'est trop bizarre j'ai l'impression d'être sur un méga nuage mais je suis trop heureuse."

Gagnante de la catégorie Chanson Francophone