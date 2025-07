"K-Pop Demon Hunters" : quelles sont les musiques du film d'animation Netflix ?

Les chansons phares de "K-Pop Demon Hunters"

Composée par Marcelo Zarvos, la bande-son de "K-Pop Demon Hunters" est riche en titres K-pop produits par des noms prestigieux de l'industrie.

Parmi les morceaux à succès qui ponctuent le film on retrouve "How It’s Done" du groupe HUNTR/X, un hit plein d'énergie que l'on découvre au début du long-métrage et qui permet de découvrir les héroïnes Rumi, Mira et Zoey.

La formation féminine interprète également "Golden", remixé depuis par David Guetta, lorsque le groupe part en quête de la lune d'or mais aussi "Takedown", un hymne guerrier pour exprimer leur rage contre les Saja Boys et les démons.