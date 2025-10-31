Ed Sheeran aura une nouvelle fois passé une soirée cannoise fructueuse en récoltant deux NRJ Music Awards. La star britannique est sacrée cette année Artiste Masculin International. Il décroche également le très prisé award du Hit International pour son titre “Azizam” qui a lancé son tout nouvel album "Play". Une première, commente-t-il au micro d’NRJ.
Ed Sheeran conforte ainsi son statut d'artiste international le plus primé aux NRJ Music Awards avec 13 trophées à son actif.
Gagnant de la catégorie Artiste Masculin International
- Alex Warren
- Benson Boone
- Damiano David
- Ed Sheeran
- J Balvin
- Myles Smith
Gagnant de la catégorie Hit International
- Alex Warren - "Ordinary"
- Damiano David - "Next Summer"
- Ed Sheeran - "Azizam"
- Lady Gaga - "Abracadabra"
- Lola Young - "Messy"
- Myles Smith - "Nice to Meet You"