"Soleil Bleu" de Bleu Soleil & Luiza : pourquoi ce morceau cartonne-t-il sur TikTok ?

Les paroles de "Soleil Bleu" de Bleu Soleil et Luiza :

Oh, laissez-moi vivre comme je veux

Les pieds dans l'eau et la tête en feu

Oh, laissez-moi vivre comme je veux

Sur des nuages sous mon soleil bleu



Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles

Froler les nuages, défier mon histoire

Laisse-moi m'égarer, là-haut plus rien n'est égal

Même dans le noir, j'veux sentir la terre

La douceur minérale



Laisse-moi partir même sans bagage

Caresser le vent

Je veux embrasser le monde

Le prendre dans mes mains

La route est longue et les rêves sont grands

Je veux marcher sans fin

Je veux fendre l'horizon

J'entends les montagnes et les étoiles m'attendent

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Les pieds dans l'eau et la tête en feu

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Sur des nuages, sous mon soleil bleu

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Sous les étoiles, sous la lune en feu

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Loin des problèmes, sous mon soleil bleu

Sentir l'odeur de la pluie sur la terre

Effleurer les pierres

Laisse-moi courir

Libre comme l'air

Laisse-moi donc briller plus d'un moment

Rêver sans frontières

Tracer des chemins que personne n'éclaire

C'est sûr, je n'attendrai pas demain

Ici et maintenant

Je me réinvente

Le monde m'attend

Libre des ombres, libre du temps

Est-ce que tu entends, oui

Ce doux refrain, comme une incantation

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Les pieds dans l’eau et la tête en feu

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Sur des nuages, sous mon soleil bleu

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Sous les étoiles, sous la lune en feu

Oh laissez-moi vivre comme je veux

Loin des problèmes, sous mon soleil bleu