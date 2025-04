NRJ MUSIC AWARDS 2025 – La date de la cérémonie dévoilée

C'est officiel ! Le rendez-vous incontournable des NRJ Music Awards est de retour sur la Croisette. La nouvelle cérémonie se tiendra, à Cannes, le VENDREDI 31 OCTOBRE 2025.

Les plus grandes stars françaises et internationales sont une nouvelle fois attendues sur les célèbres marches du Palais des Festivals pour une soirée qui promet de nombreuses surprises et des performances mémorables, à l'occasion de cette 27e édition présentée par Nikos Aliagas. Ne manquez pas le show retransmis en direct sur TF1 et NRJ dès 21h10.

NRJ Music Awards 2025 : à partir de quand pourrez-vous voter ?

Comme chaque année, c'est le public qui choisit les gagnants des NRJ Music Awards parmi les stars françaises et internationales nommées. Retenez la date ! La liste des nominations par catégorie sera rendue publique le lundi 22 SEPTEMBRE prochain.

Cette annonce marquera le lancement des votes proposés par NRJ.

Alors, après le succès de la cérémonie 2024, qui succédera aux gagnants de l'an dernier ? La 26e édition a notamment été marquée par les trophées remportés par Vitaa, Pierre Garnier, Indochine, Benson Boone ou encore Jungeli.

Rendez-vous le 22 septembre 2025 pour connaître toutes les nominations par catégorie de cette 27e édition.