Helena "fière" de Pierre Garnier après sa victoire aux NRJ Music Awards 2024

Depuis leur rencontre en novembre 2023, Helena et Pierre se suivent et se soutiennent. Les anciens élèves de la "Star Academy" connaissent aujourd'hui un brillant début de carrière, chacun de leur côté, mais ne s'affrontent pas pour autant.

La preuve avec la récente victoire de Pierre Garnier aux NRJ Music Awards 2024, dans la catégorie "Révélation Francophone", où était également nommée son acolyte. La jeune Belge est revenue sur le triomphe de son ami durant cette grande soirée, dans les colonnes de "Ciné Télé Revue".

"Il n'y a absolument aucune concurrence entre nous. Je suis tellement fière de lui, tout comme je suis fière d'avoir été nommée dans cette catégorie", explique l'interprète de "Summer Body". Que les fans soient rassurés, la défaite d'Helena n'est pas du tout amère. "Pierre mérite tellement ce trophée ! J'ai d'ailleurs été très émue pendant son discours", a-t-elle ajouté.

Helena et Pierre Garnier : une grande histoire d'amitié

L'admiration d'Helena pour Pierre Garnier n'est pas nouvelle. Déjà, à notre micro, en octobre dernier, la chanteuse partageait sa joie d'être nommée dans la même catégorie que son ami. "A chaque fois que je me suis retrouvée face à lui, je n’ai jamais gagné. Que ce soit en évaluation ou à la demi-finale, révélait-elle avec beaucoup d’humour pour NRJ. Mais je suis trop fière qu'on se retrouve dans cette catégorie tous les deux parce que sur cinq artistes, il y en a deux qui sortent de la même émission. C'est rare et c'est très cool en fait."

Le vainqueur de la "Star Academy 2023" a également voulu rendre hommage à sa belle amitié avec Helena dans l'une de ses chansons. Le titre "Tout en mieux" serait, en effet, inspiré de leur complicité d'après le DJ et producteur Mosimann, qui a participé à la création du morceau. "Tout en mieux c'est ma préférée, c'est assez rare d'avoir une chanson sur l'amitié comme ça. On l'a vraiment composée et écrite ensemble pour cette belle histoire qu'ils ont vécue, qu'ils vivent, avec Héléna", a expliqué Mosimann en toute franchise, dans un de ses lives sur les réseaux sociaux.