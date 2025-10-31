La liste des gagnants des NRJ Music Awards 2025 :

Artiste Féminine Francophone : Helena

Artiste Masculin Francophone : Pierre Garnier

Révélation Masculine Francophone : Julien Lieb

Révélation Féminine Francophone : Marine

Artiste Masculin International : Ed Sheeran

Hit International : Ed Sheeran "Azizam"

Collab'/Duo Francophone : Jungeli & Lenie "A tes côtés"

Chanson Francophone : Helena “Mauvais Garçon”

Artiste Féminine Internationale : Lady Gaga

Collab'/Duo International : Rosé & Bruno Mars "APT."

Révélation Internationale : Alex Warren

DJ : David Guetta

Social Hit : KPop Demon Hunters - Golden (David Guetta Remix)

Concert : Gims

Gagnante de l'Artiste Féminine Francophone : Helena

Une première récompense pour Helena ! Deux ans après sa sortie de la Star Academy, la chanteuse belge continue son ascension avec le prix de l’Artiste Féminine Francophone. Celle qui poursuit sa grande tournée des Zéniths, durant laquelle elle interprète les plus grands hits de sa réédition “Hélé 2”, confirme ainsi son statut de nouvelle figure incontournable de la variété française et de la pop.

Gagnant de l'Artiste Masculin Francophone : Pierre Garnier

Et de trois pour Pierre Garnier ! Après avoir remporté les prix de la Révélation Francophone et de la Chanson Francophone, l’an dernier, le chanteur repart cette fois-ci avec le trophée de l’Artiste Masculin Francophone. Un Award qui vient couronner son année pleine de succès sur les routes. Pierre Garnier n’a pas fini de partir à la rencontre de ses fans, il sera notamment sur la scène de l’Accor Arena de Paris, le 9 décembre prochain.

Gagnant de la Révélation Masculine Francophone : Julien Lieb

Il est un artiste à suivre de très près. Julien Lieb connaît un début de carrière plein de succès, récompensé par le trophée de la Révélation Masculine Francophone. Finaliste de la 11e saison de la Star Academy, Julien Lieb a dévoilé, il y a un mois, son tout premier album, "Naufragé" qu’il défend sur scène en ce moment en tournée.

Gagnante de la Révélation Féminine Francophone : Marine

2025 est l’année de Marine. La grande gagnante de la Star Academy est aujourd’hui récompensée du prix de la Révélation Féminine Francophone pour ses débuts impressionnants avec ses hits “Ma Faute”, “Coeur Maladroit” ou encore “Restes d’Averses” issus de son premier album tout en sensibilité “Coeur Maladroit”.

Gagnant de l’Artiste Masculin International : Ed Sheeran

Il continue de dominer les palmarès du monde entier. La star Ed Sheeran, présente lors de cette 27e édition des NRJ Music Awards, remporte le douzième trophée de sa carrière ! Révélé il y a plus de vingt ans, celui qui cartonne avec son nouvel album “Play” n’est pas près d’arrêter de briller.

Gagnant du Hit International : Ed Sheeran "Azizam"

Ce n'est pas un hasard si Ed Sheeran rafle une seconde distinction grâce à son titre "Azizam". Ce morceau pop et estival, aux influences persanes, a captivé un large public ces derniers mois. Sa mélodie accrocheuse et son énergie festive en ont fait l'hymne incontournable de 2025.

Gagnants de la Collab'/Duo Francophone : Jungeli & Lenie "A tes côtés"

La collaboration de l'année revient à Jungeli & Lenie pour leur duo "A tes côtés". Difficile d'être passé à côté de ce hit hyper entraînant. Le premier morceau des deux jeunes stars, qui se sont rencontrées sur la plateau de Danse avec les stars, sonne comme une évidence et a été adopté par les nombreux fans du duo et bien au-delà.

Gagnante de l’Artiste Féminine Internationale : Lady Gaga

Nul doute qu’elle continue d’inspirer le monde. L’icône pop, Lady Gaga, reçoit le prix de l’Artiste Féminine Internationale et vient ainsi ajouter un sixième NRJ Music Award à son palmarès. La Mother Monster pourra remercier ses fans français de l’avoir soutenue lors de ses quatre dates du “MAYHEM Ball Tour” à l’Accor Arena de Paris les 17, 18, 20 et 22 novembre 2025.

Gagnants de la Collab'/Duo International : Rosé & Bruno Mars "APT."

Le phénomène musical "APT." n'a pas fini de faire parler de lui. Le public du monde entier est devenu accro aux rythmes et paroles du morceau interprété par Bruno Mars et Rosé. Le duo reçoit le prix de la Collab’/Duo International.

Gagnant de la Révélation Internationale : Alex Warren

Alex Warren est la nouvelle sensation de la scène pop mondiale. Avec des titres comme "Ordinary" qui ont inondé les plateformes, l’artiste américain s’impose comme la Révélation Internationale des NRJ Music Awards 2025.

Gagnant du DJ : David Guetta

Maître incontesté des platines, David Guetta récolte le prix du meilleur DJ. Celui qui se produira trois fois au Stade de France à Paris en 2026, est à nouveau le grand gagnant de cette catégorie. Un succès fou qui n'est pas près de s'arrêter au vu de ses récents hits accrocheurs notamment avec Teddy Swims et Tones and I sur le puissant "Gone Gone Gone”.

Gagnant du Social Hit : KPop Demon Hunters - Golden (David Guetta Remix)

Un véritable phénomène mondial. Le morceau "Golden" du groupe KPop Demon Hunters atteint un nouveau record avec le remix du DJ superstar, David Guetta. Le morceau, issu du film d’animation Netflix “KPop Demon Hunters”, remporte le prix du Social Hit. Une récompense qui permet au DJ français de cumuler au total près de neuf NRJ Music Awards depuis le début de sa carrière.

Gagnant du Concert Francophone : Gims

Le showman capable de faire vibrer des milliers de personnes en live confirme une fois de plus son statut d’artiste incontournable de la scène musicale avec ce prix du Concert Francophone. Et Gims n’est pas près de s’arrêter. Après plus 700 000 billets déjà vendus pour son “Last Winter Tour”, la légende a ajouté une cinquième date exceptionnelle à Paris La Défense Arena, le 20 décembre prochain.

Gagnante de la Chanson Francophone : Helena “Mauvais Garçon”

Soirée magique pour la jeune artiste belge Helena qui, après avoir décroché le NRJ Music Award de l’Artiste Féminine Francophone, est consacrée pour son hit “Mauvais Garçon” qui devient la Chanson Francophone de l’année. Une belle récompense pour la chanson qui propulsé Helena au sommet des classements.



En complément de ce palmarès des NRJ Music Awards 2025, quatre artistes de renom ont reçu des trophées d'honneur. Il s'agit de Vanessa Paradis, Eros Ramazzoti, DJ Snake et Gims.

​​Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards !