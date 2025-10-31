La 27e édition des NRJ Music Awards se déroule à Cannes, ce vendredi 31 octobre. À cette occasion, une pléiade de stars a foulé les marches du Palais des Festivals. Sur le tapis rouge, chacun a dévoilé son style et sa personnalité.

Les Katseye ont choisi des tenues glamour tandis que la streameuse Maghla a opté pour une robe audacieuse ornée d'une gigantesque fleur sur le buste, quant à Theodora, elle a surpris avec un look rock : épaulettes à clous accompagnées d'un tutu satiné.



Mais celui qui a véritablement attiré tous les regards, c’est Mosimann, avec sa coupe de cheveux à l’effigie de la panthère d'NRJ.