Première nomination et première victoire pour Julien Lieb. L'interprète de "Le jeu" remporte le trophée de la "Révélation Masculine Francophone" aux NRJ Music Awards 2025. Au micro d'NRJ, le chanteur se remet de ses émotions : "Je suis trop heureux. Je me sens tellement reconnaissant. J'espère que c'est le début d'une très longue route qu'on fera tous ensemble avec mon équipe."

"C'est énorme. Ça représente les deux dernières années de travail qui ont été intenses et magnifiques", conclut Julien Lieb, son trophée en main.





