"Ordinary" d'Alex Warren : que signifient les paroles du hit ?

Pour sublimer encore un peu plus l’histoire de "Ordinary", Alex Warren a été jusqu’à inviter sa femme dans le clip vidéo du titre. Dans un magnifique décor, on retrouve donc les deux protagonistes en train de montrer leur amour l’un pour l’autre.

Paroles de "Ordinary" de Alex Warren

They say, "The holy water's watered down

And this town's lost its faith

Our colors will fade eventually"

So if our time is runnin' out

Day after day

We'll make the mundane our masterpiece

Oh my, my

Oh my, my love

I take one look at you

You're takin' me out of the ordinary

I want you layin' me down 'til we're dead and buried

On the edge of your knife, stayin' drunk on your vine

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so out of the ordinary

You got me kissin' the ground of your sanctuary

Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Hopeless hallelujah

On this side of Heaven's gate

Oh, my life, how do ya

Breathe and take my breath away?

At your altar, I will pray

You're the sculptor, I'm the clay

Oh my, my

You're takin' me out of the ordinary

I want you layin' me down 'til we're dead and buried

On the edge of your knife, stayin' drunk on your vine

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so out (out) of the ordinary (ordinary)

You got me kissin' the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)

Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so heavenly, higher than ecstasy

Whenever you're next to me, oh my, my

World was in black and white until I saw your light

I thought you had to die to find

Somethin' so out of the ordinary

I want you layin' me down 'til we're dead and buried

On the edge of your knife, stayin' drunk on your vine

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so out (out) of the ordinary

You got me kissin' the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)

Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Traduction en français de "Ordinary"

Ils disent : "L'eau bénite est diluée

Et cette ville a perdu la foi

Nos couleurs finiront par s'estomper

Donc si notre temps est compté

Jour après jour

Nous ferons du banal notre chef-d'œuvre

Oh mon Dieu, mon

Oh mon Dieu, mon amour

Je te regarde

Tu me fais sortir de l'ordinaire

Je veux que tu m'allonges jusqu'à ce que nous soyons morts et enterrés

Sur le fil de ton couteau, je reste ivre sur ta vigne

Les anges dans les nuages sont jaloux, sachant que nous avons trouvé

Quelque chose de tellement hors du commun

Tu m'as fait embrasser le sol de ton sanctuaire

Brise-moi avec ton contact, oh Seigneur, ramène-moi à la poussière

Les anges dans les nuages sont jaloux, sachant que nous avons trouvé

Alléluia désespéré

De ce côté de la porte du paradis

Oh, ma vie, comment vas-tu ?

Respirer et me couper le souffle ?

À ton autel, je prierai

Tu es le sculpteur, je suis l'argile

Oh mon Dieu, mon

Tu me fais sortir de l'ordinaire

Je veux que tu m'allonges jusqu'à ce que nous soyons morts et enterrés

Sur le fil de ton couteau, je reste ivre sur ta vigne

Les anges dans les nuages sont jaloux, sachant que nous avons trouvé

Quelque chose de tellement hors du commun

Tu m'as fait embrasser le sol de ton sanctuaire

Brise-moi avec ton contact, oh Seigneur, ramène-moi à la poussière

Les anges dans les nuages sont jaloux, sachant que nous avons trouvé

Quelque chose de si paradisiaque, plus élevé que l'extase

Chaque fois que tu es à côté de moi, oh mon Dieu, mon

Le monde était en noir et blanc jusqu'à ce que je voie ta lumière

Je pensais qu'il fallait mourir pour trouver

Quelque chose de tellement hors du commun

Je veux que tu m'allonges jusqu'à ce que nous soyons morts et enterrés

Sur le fil de ton couteau, je reste ivre sur ta vigne

Les anges dans les nuages sont jaloux, sachant que nous avons trouvé

Quelque chose de tellement hors du commun

Tu m'as fait embrasser le sol de ton sanctuaire

Brise-moi avec ton contact, oh Seigneur, ramène-moi à la poussière

Les anges dans les nuages sont jaloux, sachant que nous avons trouvé