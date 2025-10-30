Avant la grande soirée des NRJ Music Awards, on a demandé aux artistes nommés quand ils avaient réalisé qu’ils vivaient vraiment leur rêve. Entre les concerts, les fans et les petits plaisirs du quotidien, découvrez leurs réponses.

Le meilleur job du monde

Pour Pierre Garnier, par exemple, le déclic s’est produit sur scène face à son public. Le vainqueur de la Star Academy 2023 garde un souvenir fort de cette énergie unique : "Quand tu vois cette foule de gens en concert, c'est assez unique. C'est presque une drogue d'être sur scène et c'est là que je me dis : 'Il y a pire'." Un sentiment également partagé par Charlotte Cardin.

De son côté, KeBlack a réalisé son rêve lorsqu'il a compris qu'il avait la possibilité de partager cette aventure avec ces proches : "Quand j'ai vu que je pouvais emmener mes potes à mon travail, voyager à travers le monde avec eux, c'est là que j'ai compris que c'était lourd."

Quant à Helena, son déclic n'est pas arrivé sur scène, ni en studio… mais en peignoir ! "Ça m'arrive d'être dans des très beaux hôtels et de prendre un room service en peignoir parce que je viens de prendre un bain et là, j'allume la télé et je suis en mode : 'Ok c'est stylé''", confesse l'interprète de "Mauvais garçon".

Un rendez-vous à ne pas manquer

