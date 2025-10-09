Une belle reconnaissance pour Charlotte Cardin ! Après avoir marqué les esprits avec son hit "Feel Good", la chanteuse est cette année nommée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards.

De passage chez NRJ, Charlotte a partagé son enthousiasme : "J’étais trop contente d’apprendre ma nomination dans cette catégorie", confie-t-elle le sourire aux lèvres. "C’est vrai que c’est un honneur, puis c’est excitant."

Pour l'artiste canadienne, ce retour sur la Croisette est un vrai bonheur : " L'année dernière, j’étais au NRJ Music Awards pour chanter avec Ofenbach. Ils ont eu la gentillesse de m’inviter à chanter avec eux. Mais là, pouvoir le vivre en étant nommée, c’est autre chose encore."

Charlotte Cardin face à Aya Nakamura et Helena

Si cette nomination a une saveur particulière, c’est aussi parce que Charlotte Cardin est entourée de chanteuses qu’elle admire dans sa catégorie, parmi lesquelles Helena, Aya Nakamura, Vanessa Paradis et Louane : "C’est toutes des artistes pour qui j’ai beaucoup de respect, qui ont toutes vraiment leur style aussi. Ce qui est intéressant, c’est que je trouve que c’est quand même diversifié comme style musical. Et moi j’avoue que je suis méga fan d'Aya Nakamura, donc c’est un honneur d’être nommée à ses côtés."