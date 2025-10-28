J-4 avant la soirée tant attendue. Le Palais des Festivals de Cannes se prépare à accueillir la 27e édition des NRJ Music Awards, ce vendredi 31 octobre. La catégorie "Chanson Francophone", révélée aujourd’hui, devrait ravir de nombreux fans.
Cette année encore, la concurrence est rude mêlant artistes confirmés et nouveaux talents qui ont marqué les ondes d’NRJ.
Alors qui succédera à Pierre Garnier et son hit "Ceux qu’on était" ? En attendant le verdict final, découvrez sans plus tarder les six prétendants au titre de la "Chanson Francophone".
Les nommés dans la catégorie "Chanson Francophone"
- Charlotte Cardin - "Feel Good"
- Gims - "Ninao"
- Helena - "Mauvais Garçon"
- Jeck & Carla - "M’envoler"
- KeBlack feat. Guy2bezbar - "Melrose Place"
- Marine - "Ma Faute"
Charlotte Cardin - "Feel Good"
"You make me feel good / Ta main sur ma taille / Ensemble dans le taxi / C'est vraiment super sexy". Charlotte Cardin s'impose une fois de plus comme une figure majeure de la scène francophone grâce à son titre pop aux accents électro, "Feel Good". De nombreux internautes se sont approprié le morceau envoûtant sur TikTok depuis le début de l’année 2025. L’artiste québécoise déjà passée par la scène des NRJ Music Awards l’an dernier aux côtés d’Ofenbach est également nommée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone".
Gims - "Ninao"
Nouvelle nomination pour Gims déjà représenté dans les catégories "Artiste Masculin Francophone" et "Concert Francophone". Véritable maître des charts, le rappeur ne cesse de nous surprendre. Dernier gros succès en date : "Ninao", un morceau au refrain entêtant devenu viral aussi bien en France qu'en Géorgie. Le rappeur y célèbre la culture géorgienne en y reprenant une chanson traditionnelle très populaire.
Helena - "Mauvais Garçon"
Le succès de "Mauvais Garçon" est indéniable. Helena ne cesse d’atteindre des sommets grâce à son hit déjà certifié single de diamant. Un morceau qui parle à toute une génération ayant déjà connu l'emprise des relations toxiques. Celle que l’on surnomme "Reine de Belgique" est également représentée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards 2025.
Jeck & Carla - "M’envoler"
Plus de 30 millions d’écoutes en streaming pour Jeck & Carla et leur titre romantique "M’envoler". Cette balade émouvante mêle parfaitement les voix des deux artistes et nous embarque dans un voyage suspendu dans le temps. Fort de son succès, le duo vient une nouvelle fois de dévoiler sa complicité dans un album enregistré à deux, intitulé "Oxygène".
KeBlack feat. Guy2bezbar - "Melrose Place"
Ils sont déjà nommés dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone" et pourraient bien repartir avec un second prix, ce vendredi. Keblack et Guy2Bezbar concourent pour l’award de la "Chanson Francophone" grâce à leur collaboration explosive "Melrose Place". Récemment certifié single de diamant, le morceau plein d’énergie au refrain efficace a fédéré un large public tout au long de l’été 2025 et promet de rester dans nos playlists pendant encore longtemps.
Marine - "Ma Faute"
Quel parcours impressionnant pour Marine et son titre sensible, "Ma Faute". Écrit et composé par la jeune femme, il y a quelques années, et enregistré chez elle dans un studio de fortune aménagé par son père, le morceau touche aujourd’hui des millions de fans. Outre l’award de la "Chanson Francophone", la grande gagnante de la Star Academy 2024 pourrait également repartir de la cérémonie, ce vendredi, avec le trophée de la "Révélation Féminine Francophone".
Qui repartira avec le trophée de la "Chanson Francophone" ? Le verdict sera rendu en direct d’NRJ et TF1. Rendez-vous pour la 27e cérémonie des NRJ Music Awards, le 31 octobre, à partir de 21H10 sur TF1, NRJ et TF1+.
Les votes auront lieu en direct, le vendredi 31 octobre. Les téléspectateurs pourront voter pour leur chanson francophone préférée pendant la cérémonie au moment indiqué par Nikos Aliagas. Les votes se feront par SMS au 72 500 (0,99€ + prix du SMS). Les modalités du vote sont à retrouver sur NRJ.fr et TF1+.