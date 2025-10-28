J-4 avant la soirée tant attendue. Le Palais des Festivals de Cannes se prépare à accueillir la 27e édition des NRJ Music Awards, ce vendredi 31 octobre. La catégorie "Chanson Francophone", révélée aujourd’hui, devrait ravir de nombreux fans.

Cette année encore, la concurrence est rude mêlant artistes confirmés et nouveaux talents qui ont marqué les ondes d’NRJ.

Alors qui succédera à Pierre Garnier et son hit "Ceux qu’on était" ? En attendant le verdict final, découvrez sans plus tarder les six prétendants au titre de la "Chanson Francophone".

Les nommés dans la catégorie "Chanson Francophone"

Charlotte Cardin - "Feel Good"

- "Feel Good" Gims - "Ninao"

- "Ninao" Helena - "Mauvais Garçon"

- "Mauvais Garçon" Jeck & Carla - "M’envoler"

- "M’envoler" KeBlack feat. Guy2bezbar - "Melrose Place"

- "Melrose Place" Marine - "Ma Faute"

Charlotte Cardin - "Feel Good"