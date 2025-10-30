Cette année encore, les NRJ Music Awards rassemblent une pléiade d'artistes français et internationaux qui performeront sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. D'Ed Sheeran à DJ Snake en passant par Katseye, Helena ou encore Charlotte Cardin... Plus d'une vingtaine d'artistes seront là pour participer à l'événement musical incontournable de l'année.
Découvrez tous les artistes présents aux NRJ Music Awards 2025.
Et ils ne seront pas seuls puisque de nombreuses personnalités monteront également sur scène rejoindre Nikos Aliagas pour remettre les trophées aux gagnants. Cannes s'apprête ainsi à accueillir la star des tatamis et icône du sport français, Teddy Riner, accompagné de Lutha Plocus, sa compagne. Mais aussi les actrices Alice Dufour et Stéfi Celma, le comédien Ahmed Sylla, la star congolaise Fally Ipupa ou la figure du rap français JoeyStarr et bien d'autres.
Découvrez la liste des personnalités qui remettront les NRJ Music Awards 2025.
Comment suivre les NRJ Music Awards 2025 ?
Pour suivre l'événement, rendez-vous, ce vendredi 31 octobre, dès 21h10 sur TF1 et NRJ, ainsi que sur NRJ.fr et TF1+ en streaming pour suivre la cérémonie en direct, puis le replay.
L'événement sera également à suivre sur Twitch dès 21h avec une émission 100% digitale en direct des backstages. A suivre également sur NRJ.fr, juste ici.
Et pour ne rien manquer des coulisses et petits moments privilégiés avec les stars de cette 27e édition, suivez NRJ sur Instagram, TikTok, Facebook et Twitter.
Encore plus de NRJ Music Awards 2025
Et pour se mettre dans l'ambiance, ne manquez pas le Supershow spécial NRJ Music Awards, dès ce jeudi, de 19h à 22h sur Twitch et de 22h à minuit sur NRJ. Au programme un casting 5 étoiles : Pierre Garnier, Marine, Ridsa, Marguerite, Helena, Miki, Linh, Superbus, Lenie & Jungeldi, Julien Lieb, Léman, Luiza, DJ Snake, Trinix, Charlotte Cardin et Katseye.
Quelles sont les catégories des NRJ Music Awards 2025 ?
Comme chaque année, c'est vous qui choisissez les gagnants parmi les catégories des NRJ Music Awards à travers vos votes. Artistes francophones, internationaux, révélations, Collab'/Duo, concert, chanson francophone... Quelque 70 artistes sont nommés cette année aux NRJ Music Awards, à vous de les soutenir.
Jusqu'à quand peut-on voter aux NRJ Music Awards ?
Les votes pour vos artistes préférés dans chacune des catégories des NRJ Music Awards sont ouverts jusqu'à ce vendredi 31 octobre à 12h.
Votez pour la Chanson francophone
Tout juste annoncée, la liste des nommés pour l'award de la "Chanson Francophone" rassemble :
- Charlotte Cardin - "Feel Good"
- Gims - "Ninao"
- Helena - "Mauvais Garçon"
- Jeck & Carla - "M’envoler"
- KeBlack feat. Guy2bezbar - "Melrose Place"
- Marine - "Ma Faute"
A vous de choisir ! Les votes auront lieu en direct, le vendredi 31 octobre. Les téléspectateurs pourront voter pour leur chanson francophone préférée pendant la cérémonie au moment indiqué par Nikos Aliagas. Les votes se feront par SMS au 72 500 (0,99€ + prix du SMS). Les modalités du vote sont à retrouver sur NRJ.fr et TF1+. Le verdict sera rendu en direct d’NRJ et TF1
Les NRJ Music Awards vous donnent rendez-vous, ce vendredi 31 octobre, dès 21h10 sur TF1 et NRJ et débutent dès à présent avec les coulisses, les reportages et les interviews d'artistes sur NRJ et ses réseaux sociaux.