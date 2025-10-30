Cette année encore, les NRJ Music Awards rassemblent une pléiade d'artistes français et internationaux qui performeront sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. D'Ed Sheeran à DJ Snake en passant par Katseye, Helena ou encore Charlotte Cardin... Plus d'une vingtaine d'artistes seront là pour participer à l'événement musical incontournable de l'année.

Découvrez tous les artistes présents aux NRJ Music Awards 2025.

Et ils ne seront pas seuls puisque de nombreuses personnalités monteront également sur scène rejoindre Nikos Aliagas pour remettre les trophées aux gagnants. Cannes s'apprête ainsi à accueillir la star des tatamis et icône du sport français, Teddy Riner, accompagné de Lutha Plocus, sa compagne. Mais aussi les actrices Alice Dufour et Stéfi Celma, le comédien Ahmed Sylla, la star congolaise Fally Ipupa ou la figure du rap français JoeyStarr et bien d'autres.

Découvrez la liste des personnalités qui remettront les NRJ Music Awards 2025.