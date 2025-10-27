Cap de chanter ton hit dans une autre langue ? Qu’est-ce que tu ferais si tu croisais ton ex dans les coulisses de la cérémonie ? À quelques jours des NRJ Music Awards, les artistes nommés dans les catégories "Révélation Francophones" ont partagé leurs réactions face à des situations insolites.

Découvrez ci-dessus les réponses très drôles de Linh, Guy2Bezbar, Marguerite, Joé Dwèt Filé et de nombreux autres artistes. Ne manquez pas le "Best of" de notre jeu "Action ou Révélation".

A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation :