La 27e cérémonie des NRJ Music Awards arrive ! Elle rassemble, cette année encore, de nombreux artistes qui ont rendez-vous, le vendredi 31 octobre 2025, au Palais des Festivals de Cannes pour faire le show. Pour l’occasion, NRJ a proposé à certains d’entre eux de se remémorer les souvenirs de leurs précédentes participations.

Le Flashback d’Helena

L’an dernier, Helena était nommée dans la catégorie "Révélation Francophone". "C’était ma première fois à Cannes, ma première performance aussi grosse en télé", se remémore l’interprète de "Summer Body" avant d’avouer : "J’ai en même temps détesté et adoré parce que c’était très stressant pour être honnête (…) mais j’en garde de très bons souvenirs parce qu’on a passé un bon moment. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit : ‘Ok, maintenant je fais quoi de ma vie ?’"

Séquence émotion pour la chanteuse qui revoit sa prestation sur scène avec l’ancienne Miss France, Camille Cerf. Un moment puissant dont on ne connait pas encore tous les secrets. Helena nous livre d'ailleurs une petite anecdote sur cette séquence inoubliable dans notre interview vidéo, juste au-dessus.

Helena aux NRJ Music Awards 2025

Cette année, Helena revient avec une nouvelle nomination dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone". Elle se retrouve en compétition avec les chanteuses Aya Nakamura, Charlotte Cardin, Louane et Vanessa Paradis.

Rendez-vous vendredi 31 octobre 2025, dès 21h10, sur TF1 et NRJ !