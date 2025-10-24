Le chanteur, qui continue d’enchaîner les succès depuis sa victoire à la Star Academy, est une nouvelle fois nommé aux NRJ Music Awards, cette année, dans deux catégories : "Artiste Masculin Francophone" et "Collab/Duo Francophone" pour son duo "Chaque Seconde" avec M. Pokora.

Un nouveau cap pour Pierre Garnier

"C’est vrai que l’année dernière, c’était le début partout, la révélation… il y avait ce côté nouveauté. Et là, être nommé comme artiste, ça me donne l’impression d’être installé, alors que pas vraiment, hein !", confie Pierre, sourire aux lèvres, avant d'ajouter : "Quand je vois les noms à côté du mien : Gims, Jul... plein d’artistes que j’écoutais déjà il y a longtemps. C’est une catégorie différente qui met un peu plus de pression aussi."

Un retour plein d’enthousiasme

Heureux de retrouver la Croisette, le chanteur garde un souvenir très fort de sa première participation : “Franchement, j’ai passé une soirée incroyable l’année dernière. Je pense que cette année, ça va être aussi bien… enfin, je l’espère ! (...) On croise les doigts."

Et il pourra compter sur le soutien de ses fans : "Déjà l’année dernière, ils s’étaient très bien mobilisés. Là encore, je vois des stories : 'je vote tous les jours', des messages… ça fait plaisir de voir que les gens me soutiennent toujours."

Une soirée placée sous le signe de la Star Ac'

Cette édition 2025 aura aussi un parfum de retrouvailles pour Pierre : “Il y a Julien et Helena, et on s’entend super bien. On n’est pas dans les mêmes catégories, donc on peut vraiment se donner de la force. Imaginons, on arrive tous à repartir avec un petit trophée, ce serait génial. La Star Ac' en force quoi !”