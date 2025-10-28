Les surprises s’enchaînent au château de la Star Academy ! Lors de la deuxième semaine de la compétition, un invité de taille s’apprête à faire son entrée : Kendji Girac. L’artiste, révélé lui aussi par un télé-crochet, assistera à un cours de chant avec la professeure Sofia. Il partagera un moment privilégié avec les élèves avant de choisir celui ou celle qui l’accompagnera sur scène.

En effet, Kendji offrira à un académicien l’opportunité unique de chanter avec lui aux NRJ Music Awards, cette semaine, à Cannes. Une collaboration qui promet de marquer les esprits. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que TF1 offre une telle opportunité à un élève. L'an dernier, Masséo et Emma avaient ainsi pu se produire aux côtés de David Guetta.

Pour découvrir la prestation de Kendji Girac et l'élève qui l'accompagnera, rendez-vous, vendredi 31 octobre, sur TF1 et NRJ.