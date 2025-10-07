En seulement quelques mois, Marguerite s’est imposée comme l’une des nouvelles voix incontournables de la pop française. Son premier EP, "Grandir", rencontre déjà un joli succès, porté par son single "Les filles, les meufs". "Moi, j’aime bien dire que je fais de la pop vulnérable d’une manière générale" confie-t-elle avec sincérité.

"J’étais choquée, franchement"

La jeune artiste a appris sa nomination avec un mélange d’incrédulité et de joie : "J’étais en mode ‘OK, c’est parti’, j’étais choquée franchement, je me suis sentie extrêmement honorée", raconte-t-elle. Pour elle, les NRJ Music Awards représentent "un rendez-vous absolument iconique qui met autant en avant la chanson francophone que les artistes internationaux".

Si Marguerite venait à remporter le trophée, elle promet de rester fidèle à sa spontanéité : "Je n’ai pas réfléchi encore à mon discours. Je pense que j’aimerais improviser mais je pense que ce n’est pas une bonne idée… Enfin, avoir quelques points de rendez-vous sinon je vais partir en cacahuète, je vais vous sortir ma recette de tarte aux pommes !"

A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation :