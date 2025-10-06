“Il y a dix ans, je n’aurais pas cru en arriver là”. À 27 ans, il est l'une des figures montantes du rap français. Guy2Bezbar, originaire de Barbès dans le 18e arrondissement de Paris, est la sensation qui prend d’assaut les plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

“C’est comme un accomplissement d’être nommé”

Le rappeur tire son nom de scène directement de ses racines : “Barbès c’est Bezbar à l’envers”. C'est en 2020 que Guy2Bezbar se révèle au grand public, notamment grâce au titre “Bebeto”. Aujourd'hui, c'est le morceau “Monaco”, extrait de son EP “Maison Blanche”, qui fait exploser sa popularité. Le titre est devenu viral en très peu de temps, propulsant l'artiste dans une nouvelle dimension.

Guy2Bezbar est nommé aux NRJ Music Awards 2025 dans la catégorie “Révélation Masculine Francophone”. Et pour le rappeur, cette reconnaissance a une saveur toute particulière. “Je regardais l’émission quand j’étais petit. C’est comme un accomplissement d’être nommé”, confie-t-il avec émotion au micro d’NRJ.

A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation :