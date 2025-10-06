Le nom de Julien Lieb vous dit forcément quelque chose. Le jeune homme a marqué les esprits lors de la saison 11 de la Star Academy jusqu'à atteindre la finale en février 2024. Mais l'histoire d'amour avec la musique, elle, a commencé bien avant.

Avant même de naître, sa mère lui a transmis sa passion en collant un casque audio sur son ventre arrondi. Une connexion forte qui a fait de la musique son langage. "J'ai appris à chanter en même temps que parler," confie l'artiste qui a pris ses premiers cours de chant dès l'âge de 7 ans.

Son parcours n'a cependant pas été un long fleuve tranquille. Julien a dû affronter le bégaiement de 6 à 20 ans. Il a également dû faire face à la perte de son père à l'âge de 14 ans, une douleur qui reste très présente aujourd'hui.

Un début de carrière prometteur

Même s'il n'a pas remporté la finale de La Star Academy, Julien Lieb est heureux d'avoir été découvert du grand public, il y a deux ans. "La Star Academy ça a été un vrai tremplin pour mille raisons différentes : tu te fais connaître alors que personne ne te connaît, tu rencontres des gens qui t'accompagnent, tu te fais des amis aussi, tu fais une tournée aussi. Sur tous les points ça te rend meilleur dans le pro et le perso," révèle l'artiste au micro d'NRJ.

Son succès a pris une nouvelle dimension, en novembre 2024, avec la sortie de son deuxième single, "Le Jeu", extrait de son premier album "Naufragé".

Aujourd'hui, Julien Lieb se retrouve nommé dans la catégorie "Révélation Masculine Francophone" aux côtés de Guy2Bezbar, Dr. Yaro, Joé Dwète Filé et Léman. Et si la concurrence est rude, la reconnaissance est déjà une victoire en soi : "Quand j'ai vu avec qui j'étais nommé j'ai dit : 'ah ouais il y a des bonhommes dans la catégorie.' C'est une fierté d'avoir mon nom à leurs côtés”, confesse-t-il.

A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation :