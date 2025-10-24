La liste s'allonge. Après la confirmation de la venue à Cannes, pour la 27e cérémonie des NRJ Music Awards, d'Ed Sheeran, DJ Snake, du groupe Katseye ou encore de Lenie, Jungeli, Pierre Garnier, Charlotte Cardin, Marine et beaucoup d'autres, les noms de nouveaux artistes qui participeront à cette soirée exceptionnelle viennent d'être dévoilés.
Qui sera présent le 31 octobre prochain, en direct du Palais des Festivals de Cannes ?
Helena
Dans la continuité du succès de son premier album "Hélé", porté par les hits "Mauvais Garçon" ou "Tout a changé", l'artiste belge vient de faire paraître la réédition de cet opus, "Hélé 2", contenant 5 titres inédits. Nommée, cette année, dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards, Helena sera sur la scène de Cannes, le 31 octobre.
Gims
Artiste multi-récompensé, Gims a une actualité chargée avec la sortie de nombreux hits ces derniers mois de "Parisienne" à "Air Force Blanche", en collaboration avec JUL, ou encore "Appelle ta copine". Showman hors-norme, il enflammera la scène des NRJ Music Awards, cette année, et remportera peut-être un trophée puisqu'il est nommé dans les catégories "Artiste Masculin Francophone" et "Concert Francophone".
Julien Lieb , Léman, Marguerite et Miki
Nommés dans la catégorie prisée des révélations francophones, les artistes Julien Lieb, Léman, Marguerite ou encore Miki participeront également à la soirée exceptionnelle des NRJ Music Awards, le 31 octobre, en direct de Cannes pour le plus grand plaisir des fans.
Myles Smith
Le musicien britannique, qui a conquis le monde avec les inspirations folk-pop de hits comme “Stargazing” ou plus récemment avec le sensible et entrainant “Nice to meet you”, a également confirmé sa présence sur scène, lui qui a assuré, en juin dernier, la première partie d'Ed Sheeran au stade Orange Vélodrome de Marseille. Les deux artistes se retrouveront donc à l'occasion des NRJ Music Awards.
Vanessa Paradis
On ne présente plus la chanteuse, actrice et mannequin Vanessa Paradis. Après les succès de ses albums de "M & J" à "Love Songs", en passant par "Vanessa Paris" ou encore "Dinividylle", l'icône internationale est de retour cet automne avec un huitième album "Le Retour des beaux jours" et se produira sur la scène cannoise le 31 octobre prochain.
Kendji Girac
Après un retour sur scène attendu l'an dernier et qui lui a laissé un profond et émouvant souvenir, comme il l'a récemment confié à NRJ, Kendji Girac performera lors de la 27e cérémonie des NRJ Music Awards tandis qu'il est nommé cette année dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone".
Eros Ramazzotti
L'icône de la pop italienne, Eros Ramazzotti, performera également lors de la 27e cérémonie des NRJ Music Awards. Avec 16 albums studios à son actif et plus de 80 millions de disques vendus, le chanteur de “Una storia importante” et "Se bastasse una canzone" est devenu une véritable référence de la scène musicale transalpine et repartira en tournée en 2026 avec un passage à Paris, à l'Accor Arena.
Autant d'artistes qui, avec également Jeck & Carla, Mosimann et Superbus & Rori, vont assurer le show à l'occasion de cette nouvelle édition des NRJ Music Awards qui est à suivre en direct du Palais des Festival de Cannes, le 31 octobre, sur NRJ et TF1.
Les artistes présents sur la scène des NRJ Music Awards 2025
- AMIR
- CHARLOTTE CARDIN
- DJ SNAKE
- ED SHEERAN
- EROS RAMAZZOTTI
- GIMS
- GUY2BEZBAR
- HELENA
- JECK & CARLA
- JULIEN LIEB
- JUNGELI
- KASTEYE
- KEBLACK
- KENDJI GIRAC
- LEMAN
- LENIE
- LINH
- LUIZA
- MARGUERITE
- MARINE
- MIKI
- MOSIMANN
- MYLES SMITH
- PIERRE GARNIER
- SUPERBUS & RORI
- VANESSA PARADIS