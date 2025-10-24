Julien Lieb , Léman, Marguerite et Miki

Nommés dans la catégorie prisée des révélations francophones, les artistes Julien Lieb, Léman, Marguerite ou encore Miki participeront également à la soirée exceptionnelle des NRJ Music Awards, le 31 octobre, en direct de Cannes pour le plus grand plaisir des fans.

Myles Smith

Le musicien britannique, qui a conquis le monde avec les inspirations folk-pop de hits comme “Stargazing” ou plus récemment avec le sensible et entrainant “Nice to meet you”, a également confirmé sa présence sur scène, lui qui a assuré, en juin dernier, la première partie d'Ed Sheeran au stade Orange Vélodrome de Marseille. Les deux artistes se retrouveront donc à l'occasion des NRJ Music Awards.

Vanessa Paradis

On ne présente plus la chanteuse, actrice et mannequin Vanessa Paradis. Après les succès de ses albums de "M & J" à "Love Songs", en passant par "Vanessa Paris" ou encore "Dinividylle", l'icône internationale est de retour cet automne avec un huitième album "Le Retour des beaux jours" et se produira sur la scène cannoise le 31 octobre prochain.

Kendji Girac

Après un retour sur scène attendu l'an dernier et qui lui a laissé un profond et émouvant souvenir, comme il l'a récemment confié à NRJ, Kendji Girac performera lors de la 27e cérémonie des NRJ Music Awards tandis qu'il est nommé cette année dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone".

Eros Ramazzotti

L'icône de la pop italienne, Eros Ramazzotti, performera également lors de la 27e cérémonie des NRJ Music Awards. Avec 16 albums studios à son actif et plus de 80 millions de disques vendus, le chanteur de “Una storia importante” et "Se bastasse una canzone" est devenu une véritable référence de la scène musicale transalpine et repartira en tournée en 2026 avec un passage à Paris, à l'Accor Arena.