Elle est la preuve qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Alors qu'elle n'a pas réussi à convaincre les coachs de The Voice Kids, il y a dix ans, Marine a remporté la douzième saison de la Star Academy avec une écrasante majorité : 65% des votes du public en sa faveur. "C'est vraiment la Star Academy qui m'a révélée au public", confie-t-elle à notre micro.

"Ma Faute" : l'hymne d'une génération

Le succès de Marine, aujourd'hui, est indissociable de son titre "Ma Faute". Écrit et composé par la jeune femme il y a quelques années, et enregistré chez elle dans un studio de fortune aménagé par son père, le morceau a su toucher en plein cœur de nombreux fans. "Ça parle d'une relation toxique, de l'emprise psychologique et des mots durs dans une relation", explique Marine.

L'exposition offerte par la Star Academy a tout changé. Pendant son aventure, "Ma Faute" a explosé les compteurs, cumulant rapidement plusieurs centaines de milliers d’écoutes sur les plateformes de streaming.

L'impact de Marine sur la scène musicale est tel qu'elle est aujourd'hui nommée aux NRJ Music Awards 2025. Une nouvelle qu'elle a découverte de la manière la plus inattendue qui soit : "J'ai appris que j'étais nommée j'étais en train de me faire faire les ongles."

Pour l'artiste, l'émotion est d'autant plus forte qu'elle était, il y a peu, une simple spectatrice. "Ce qui est fou c'est qu'il y a un an je regardais les NRJ Music Awards, je soutenais même des artistes. C'est étrange de se dire qu'un an après il s'est passé tout ça et j'y suis déjà. C'est trop bizarre", conclut Marine qui semble vivre un rêve éveillé.

