Miki fait partie des artistes de la nouvelle génération à surveiller de très près. Son single "Echec et Mat", qui a secoué l'été 2024, l'a propulsée sur le devant de la scène. Un succès inattendu qui a, selon ses propres mots, changé sa vie.

"Tout s'est passé tellement vite"

Après seulement un an de carrière, Miki se retrouve nommée aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone". Toujours sous le coup de l’étonnement, la jeune artiste mesure la précocité de cette reconnaissance :"Tout s'est passé tellement vite depuis la sortie d''Échec et Mat', et de me dire que je suis déjà nommée aux NRJ Music Awards, ça arrive super vite. Je suis hyper flattée d'être nommée à côté de filles que je respecte comme Theodora et Marguerite."

Une ascension fulgurante qui s’explique notamment par sa passion pour la musique depuis son plus jeune âge, nourrie dès 3 ans par ce que lui faisait écouter sa mère mélomane. "Je m'endormais en écoutant du Mozart", confie-t-elle au micro d'NRJ.



Aujourd'hui, Miki redéfinit les codes de la pop avec son style hybride qui se concentre sur de la "pop électronique". Une chose est sûre, celle qui n'a pas peur de dévoiler ses failles en chansons n'a pas fini de nous surprendre.

A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation