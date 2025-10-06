Qui n’a jamais dansé sur "4 Kampé" de Joé Dwèt Filé ? Le chanteur d’origine haïtienne a même réussi à faire bouger Madonna grâce à son mix de références caribéennes et de sonorités urbaines.

“C’est un son que je n’aimais pas"

Le morceau qui met le feu est en réalité une reprise d'un grand classique haïtien, auquel Joé Dwèt Filé a insufflé une nouvelle vie. "4 Kampé ça veut dire ‘4 fois debout’", nous explique-t-il, en revenant sur l'hommage derrière le titre. "Je voulais faire une dédicace au groupe d’origine qui l’a créé." Mais ce choix n'était pourtant pas évident pour le chanteur au départ : "C’est un son que je n’aimais pas, il est resté deux mois dans mon téléphone parce que je ne voulais pas le sortir. Et j’ai décidé d’écouter mon équipe et on l’a sorti. Et aujourd’hui c’est mon plus gros titre".

Fort de ce succès, Joé Dwèt Filé est aujourd’hui nommé aux NRJ Music Awards 2025. Et si le prestigieux prix de la “Révélation Masculine Francophone” était pour lui cette année ? L'artiste mise sur la sincérité : "Je n’ai pas encore réfléchi à mon discours. Je suis très spontané donc si je gagne, mon discours va venir comme ça."

A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation :