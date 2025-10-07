Saviez-vous que Linh était une grande fan d'Harry Potter mais aussi de Johnny Hallyday ? D'ailleurs lorsqu'elle pense aux NRJ Music Awards, une performance en particulier lui revient en mémoire : celle de l'icône française du rock, guitare à la main, interprétant "Marie" en 2003. "Je me souviens ne pas avoir pu décrocher mes yeux de la télé", déclare-t-elle à notre micro.

Aujourd'hui c'est elle qui se retrouve propulsée sur la scène de la grande cérémonie cannoise. "Je n'y ai pas trop cru au début, ça m’a beaucoup émue, j'ai un peu pleuré. J’étais hyper touchée", révèle-t-elle au sujet de sa nomination pour le prix de la "Révélation Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards 2025.

Linh met en avant ses émotions avec "Je pense à vous"

La trajectoire de Linh est un peu particulière. Après un passage dans The Voice Kids, la jeune artiste a posté ses reprises et ses compositions sur les réseaux sociaux. Des publications qui ont particulièrement touché un célèbre rappeur : Gims. "Il a adoré ce que je faisais et m’a proposé de faire toutes les premières parties de sa tournée et ça a été incroyable", déclare Linh.

Forte de cette expérience, c'est ensuite avec le hit aux millions de streams "Je pense à vous" que Linh s'est faite connaître. Un morceau émouvant écrit pour ses parents et qui a touché de nombreux fans. "Cette chanson parle de mon départ du sud de la France pour Paris, lorsque je suis partie pour tenter de réaliser mon rêve d’artiste. Ça parle de courage, de résilience et en même temps je dis à mes parents qu’ils me manquent beaucoup. C’est une déclaration à ma famille."

