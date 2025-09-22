L’interprète du titre "Le jeu" se retrouve face à Dr. Yaro, Guy2Bezbar, Joé Dwèt Filé et Léman. Ce dernier s’est d’ailleurs également confié sur son compte Instagram : "C’est incroyable. J’ai besoin que vous votiez tous les jours pour moi et que vous harceliez les gens autour de vous pour faire pareil… Vous m’en faites vivre des émotions, merci !", partage l’interprète de "Les étoiles".

Joé Dwèt Filé a choisi de taquiner ses abonnés en story en écrivant : "On va chercher le trophée ou vous faites les pti." Pour rappel, le chanteur est aussi nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Social Hit" pour son titre "Baddies", avec Aya Nakamura.

De son côté, Dr. Yaro a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il propose un marché à ses fans. "C’est une dinguerie, merci à vous et surtout votez pour moi. On va rapporter ça, je vous montrerai le trophée. On va se le prêter chacun, je vous le donnerai", confie-t-il.