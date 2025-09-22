Le compte à rebours est lancé. Le 31 octobre prochain, NRJ et TF1 vous donnent rendez-vous pour la 27ème édition des NRJ Music Awards, en direct du Palais des Festivals de Cannes. On connait désormais les catégories de cette nouvelle édition et les artistes nommés pour lesquels le public peut d'ores et déjà voter.
Les réactions ne se sont pas fait attendre. Parmi elles, celles des nommés dans les catégories "Révélation Masculine Francophone" et "Révélation Féminine Francophone", à l'image de Julien Lieb qui s’est mis en scène dans une vidéo humoristique pour annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés. "Plus que jamais, j’ai besoin de vous et de vos votes. Vous pouvez voter une fois par jour, alors chaque clic compte. Merci d’avance pour votre soutien, on ramène ça à la maison je compte sur vous !", écrit l’ami de Pierre Garnier en légende de son post Instagram.
L’interprète du titre "Le jeu" se retrouve face à Dr. Yaro, Guy2Bezbar, Joé Dwèt Filé et Léman. Ce dernier s’est d’ailleurs également confié sur son compte Instagram : "C’est incroyable. J’ai besoin que vous votiez tous les jours pour moi et que vous harceliez les gens autour de vous pour faire pareil… Vous m’en faites vivre des émotions, merci !", partage l’interprète de "Les étoiles".
Joé Dwèt Filé a choisi de taquiner ses abonnés en story en écrivant : "On va chercher le trophée ou vous faites les pti." Pour rappel, le chanteur est aussi nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Social Hit" pour son titre "Baddies", avec Aya Nakamura.
De son côté, Dr. Yaro a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il propose un marché à ses fans. "C’est une dinguerie, merci à vous et surtout votez pour moi. On va rapporter ça, je vous montrerai le trophée. On va se le prêter chacun, je vous le donnerai", confie-t-il.
"C’est juste un truc de fou"
Du côté des "Révélation Féminine Francophone", Linh a publié une story, visiblement très émue. "C’est magique, je suis nommée aux NRJ Music Awards... C’est complètement dingue", annonce-t-elle avant d’ajouter : "Je vous remercie de tout le soutien, de tout l’amour que vous m’apportez au quotidien." Linh est nommée aux côtés de Luiza, Marguerite, Marine, Miki et Theodora.
Marine a également choisi de publier une story pour remercier ses 645 000 abonnés sur Instagram. "C’est juste un truc de fou et comme tout ce qui m’arrive depuis le début, c’est grâce à vous. Demain j’aurai des surprises à vous annoncer", tease cette dernière. Son amie de la Star Academy, Marguerite, a quant à elle posté un montage adorable avec toutes les nommées dans sa catégorie. Elle écrit en légende : "Pov, t’es nommée aux NRJ Music Awards avec que des kuiiiiiiiines, même moi je ne saurais pas pour qui voter haha mais votez pour moi quand même."
Votez dès maintenant pour vos artistes préférés dans les catégories "Révélation Masculine Francophone" et "Révélation Féminine Francophone".