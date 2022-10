Le rappeur britannique, Central Cee, se fait un nom grâce à TikTok et ses nombreux hits viraux. Le dernier en date : «Doja». Dans ce morceau dans lequel il clame son attirance pour Doja Cat, Central Cee sample «Let Me Blow Ya Mind» de Gwen Stefani et Eve. «J’allais être au-dessus de ça. J’allais ne rien dire, mais ensuite j’ai vu ça et en fait c’est génial», a réagi la rappeuse à cette chanson la mentionnant, lors d’un live Instagram.

«Emiliana» – CKay