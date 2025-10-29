La grande soirée des NRJ Music Awards approche à grands pas ! Avant de briller sur le tapis rouge du Palais des Festivals, les artistes nommés préparent leurs valises direction Cannes. Découvrez ce que Pierre Garnier, Helena, Ridsa ou encore KeBlack cachent dans leurs bagages.

Charlotte Cardin, par exemple, mise sur son porte bonheur : "Ma Doudou. C’est une petite couverture de mon enfance. Je l’ai toujours dans ma valise." De son côté, Pierre Garnier ne plaisante pas avec son look. "Il me faut de la laque pour les cheveux, je suis obligé !", avoue-t-il en riant. Pas question d’arriver sur le tapis rouge sans être parfaitement coiffé.

Quant à Kendji Girac, il pense détente avant tout. Entre deux répétitions, l’artiste aime pouvoir souffler un peu. “Je prendrais peut-être une PlayStation, si on a le temps de jouer !", confie l’interprète d’"Oublier".

Un rendez-vous à ne pas manquer

Rendez-vous sur TF1 et NRJ, le 31 octobre prochain, pour découvrir tous les grands gagnants des NRJ Music Awards 2025 !