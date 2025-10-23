Une première nomination pour Marguerite ! La jeune artiste est en lice dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards face à Linh, Luiza, Marine, Miki et Théodora.

De passage chez NRJ, l’interprète de "Les filles, les meufs" a répondu aux questions des fans à quelques jours de la cérémonie.

Marguerite : "Il faut que je me calme avec Nikos"

Si la chanteuse est heureuse d’être nommée, c’est aussi parce qu’elle va pouvoir retrouver Nikos. "Mon moment 'fangirl' aux NRJ Music Awards, ce serait avec lui", affirme Marguerite avant de plaisanter : "Je rigole, il faut que je me calme avec Nikos. Il va regarder toutes ces interviews."

L’ancienne élève de la Star Academy avoue néanmoins qu’elle serait très honorée de pouvoir discuter avec une autre chanteuse nommée dans sa catégorie : "En vrai, si je peux rencontrer Théodora, je pense que c’est terminé pour moi. Il faudra appeler les pompiers."