Orelsan et Pierre Garnier, une belle histoire avec les NRJ Music Awards

Révélé par la Star Academy 2023, Pierre Garnier continue de séduire le public avec ses hit. Il est cette année nommé dans deux catégories : "Artiste Masculin Francophone" aux côtés d"Amir, Gims, Jul, Kendji Girac et Ridsa, mais aussi "Collab’/Duo Francophone" pour sa chanson "Chaque seconde" avec M. Pokora.

Le jeune chanteur avait déjà marqué les esprits lors de l’édition précédente. En effet, il avait remporté le prix de la "Révélation Francophone de l’année", un an seulement après sa victoire à la Star Academy.

De son côté, Orelsan n’en est pas à son coup d’essai aux NRJ Music Awards. En 2022, l'interprète de "Civilisation" a remporté les trophées "Artiste Masculin Francophone" et "Tournée Francophone", après plusieurs nominations en 2008 et 2013.

Ne manquez pas la 27e édition des NRJ Music Awards, vendredi 31 octobre sur TF1 et NRJ.