La 27ème cérémonie des NRJ Music Awards approche. TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous depuis le Palais des Festivals de Cannes pour une soirée exceptionnelle, le 31 octobre prochain. Présentée par Nikos Aliagas, cette nouvelle édition récompensera vos artistes francophones et internationaux préférés grâce à vos votes.

Alors que l’on connait la liste des nommés aux NRJ Music Awards 2025 depuis quelques jours, de nombreux artistes viennent de confirmer leur venue à Cannes. Qui sera présent le 31 octobre prochain ?

Des stars internationales aux NRJ Music Awards 2025

Comme révélé il y a quelques jours, Ed Sheeran fera son grand retour à Cannes. A ses côtés, d'autres stars planétaires fouleront le tapis rouge du Palais des Festivals, le 31 octobre prochain.

Les Katseye et DJ Snake nous feront en effet l'honneur d'être présents lors de la cérémonie. Nommé pour le prix de la "Révélation Internationale", le girls band américain qui cumule plus de 2 millions d'albums vendus, se rendra en France pour notre plus grand plaisir.

Dj Snake a également confirmé sa venue à Cannes. Celui qui a déjà quatre trophées à son actif pourrait bien repartir avec les prix de la “Collab'/duo International", du “DJ” et du“Concert Francophone”, dans quelques jours.