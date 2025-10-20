La 27ème cérémonie des NRJ Music Awards approche. TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous depuis le Palais des Festivals de Cannes pour une soirée exceptionnelle, le 31 octobre prochain. Présentée par Nikos Aliagas, cette nouvelle édition récompensera vos artistes francophones et internationaux préférés grâce à vos votes.
Alors que l’on connait la liste des nommés aux NRJ Music Awards 2025 depuis quelques jours, de nombreux artistes viennent de confirmer leur venue à Cannes. Qui sera présent le 31 octobre prochain ?
Des stars internationales aux NRJ Music Awards 2025
Comme révélé il y a quelques jours, Ed Sheeran fera son grand retour à Cannes. A ses côtés, d'autres stars planétaires fouleront le tapis rouge du Palais des Festivals, le 31 octobre prochain.
Les Katseye et DJ Snake nous feront en effet l'honneur d'être présents lors de la cérémonie. Nommé pour le prix de la "Révélation Internationale", le girls band américain qui cumule plus de 2 millions d'albums vendus, se rendra en France pour notre plus grand plaisir.
Dj Snake a également confirmé sa venue à Cannes. Celui qui a déjà quatre trophées à son actif pourrait bien repartir avec les prix de la “Collab'/duo International", du “DJ” et du“Concert Francophone”, dans quelques jours.
Les artistes français de l'année au rendez-vous
Ce n'est pas tout ! D'autres têtes d'affiche promettent de mettre le feu à Cannes. Des artistes français confirmés comme Amir, Charlotte Cardin, Keblack ou encore Pierre Garnier sont attendus pour cette soirée exceptionnelle.
La cérémonie mettra également à l'honneur les nouveaux talents comme le duo de choc Jungeli et Lenie, dont le titre "À Tes Côtés" est nommé dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone de l'Année". Guy2Bezbar, Linh, Luiza et Marine, nommés dans les catégories "Révélation Francophone", fêteront également leur première apparition aux NRJ Music Awards.
Les votes pour désigner les lauréats de cette 27ème édition sont ouverts jusqu'au jour de la cérémonie, le 31 octobre à midi. Ne manquez pas cette soirée, en direct du mythique Palais des Festivals, à partir de 21h10 sur TF1 et NRJ.
La liste des premiers noms annoncés aux NRJ Music Awards 2025
- AMIR
- CHARLOTTE CARDIN
- JUNGELI
- LENIE
- KEBLACK
- GUY2BEZBAR
- LINH
- LUIZA
- MARINE
- PIERRE GARNIER
- DJ SNAKE
- KASTEYE
- ED SHEERAN