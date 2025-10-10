La 27ème cérémonie des NRJ Music Awards aura lieu le 31 octobre prochain. TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous depuis le Palais des Festivals de Cannes pour une soirée incroyable. Présentée par Nikos Aliagas, cette nouvelle édition récompensera vos artistes francophones et internationaux préférés grâce à vos votes.

Alors que l’on connait la liste des nommés aux NRJ Music Awards 2025 depuis quelques jours, un premier artiste vient d'annoncer sa présence sur la scène du Palais, il s'agit d'Ed Sheeran ! La star britannique fera ainsi son grand retour sur la Croisette. Artiste international le plus récompensé aux NRJ Music Awards, il a déjà conquis le public de la cérémonie en 2017 et en 2021 grâce à son énergie hors norme.