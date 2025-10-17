Pierre Garnier : bientôt son premier album live

Tout semble sourire à Pierre Garnier… et c’est loin d’être terminé ! Le chanteur vient d'annoncer la sortie d'un album live, enregistré à domicile au Zénith de Caen en mars 2025. Un opus à découvrir dès le 14 novembre et qui promet d’être monumental. Il contiendra, en effet, deux disques et 22 titres au total.
Un extrait live de son dernier single en date, "L’horizon", est déjà disponible pour le plus grand bonheur de ses fans.
L’album inédit sera composé de titres déjà connus du public comme le succès "Ceux qu’on était", et comprendra également quelques reprises comme "Someone Like You" d’Adèle. De quoi bien nous nous mettre dans l'ambiance pour son passage parisien à l’Accor Arena le 9 décembre prochain.
La tracklist
Disque 1 :
- Intro
- Comment faire
- Comme toi
- Ce qui me va
- Ceux qu'on était
- À mes côtés
- Tout en mieux
- Les mots
- Interlude 1
- Pas une larme
- Contrôle
- Interlude 2
- Laisse
Disque 2 :
- Nous on sait
- Sur pause
- Medley : Someone You Loved / Someone Like You / Treat You Better
- Adieu, nous deux
- Maintenant
- L'horizon
- Chaque seconde
- Interlude 3
- Ceux qu'on était - Final
Après sa victoire aux NRJ Music Awards 2024 dans la catégorie "Révélation francophone", Pierre Garnier transforme l’essai en étant nommé aux NRJ Music Awards 2025 dans deux catégories, respectivement "Artiste Masculin Francophone" et "Collab’/Duo Francophone" pour son interprétation de "Chaque Seconde" avec M. Pokora.
Rendez-vous le 31 octobre sur TF1 et NRJ pour découvrir les résultats et le palmarès des NRJ Music Awards 2025 !