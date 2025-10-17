Pierre Garnier : bientôt son premier album live

Tout semble sourire à Pierre Garnier… et c’est loin d’être terminé ! Le chanteur vient d'annoncer la sortie d'un album live, enregistré à domicile au Zénith de Caen en mars 2025. Un opus à découvrir dès le 14 novembre et qui promet d’être monumental. Il contiendra, en effet, deux disques et 22 titres au total.

Un extrait live de son dernier single en date, "L’horizon", est déjà disponible pour le plus grand bonheur de ses fans.