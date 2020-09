Amir met l’amour à l’honneur dans «Toi»

Amir joue les cupidons dans «Toi»

Quoi de mieux qu’un couple fou amoureux, et marié depuis 67 ans pour illustrer ses paroles. Dans l’introduction du clip de «Toi», Amir raconte l’histoire de Roger et Liliane, les véritables vedettes de cette vidéo: «Il fallait une histoire d’amour extraordinaire pour illustrer cette chanson. Roger a demandé la main de Liliane en 1953. Depuis ce jour, ils ne se sont jamais quittés, et s’aiment d’un amour vif et sincère. Pour en témoigner, Roger a préparé une surprise à son épouse. Liliane ne se doute de rien…»

Le clip se passe et le couple se prépare à cette surprise. Roger décidé de demander la main de sa femme une seconde fois. En arrière plan, Amir arrive muni de sa guitare. L’artiste se met alors à jouer pendant que Roger et Liliane dansent au rythme de la musique.