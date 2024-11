C'est un phénomène inarrêtable. "Ceux qu'on était" a propulsé son auteur et interprète Pierre Garnier en tête du classement des singles deux semaines après sa victoire à la Star Academy 2023. Cette ballade pop évoque la fin malheureuse d'une histoire d'amour et la nostalgie de cette relation passée. Un thème universel interprété par Pierre Garnier avec beaucoup de douceur et d'authenticité.

"Recommence-moi" - SANTA