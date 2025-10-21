Une nouvelle nomination pour Amir ! L’artiste est, cette année, en lice dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone" aux NRJ Music Awards 2025 face à Gims, Jul, Kendji Girac, Pierre Garnier et Ridsa.

De passage chez NRJ, le chanteur est revenu sur un souvenir télévisé inoubliable : sa victoire en 2017 à Cannes. Ainsi que sur la façon dont il aborde cette nouvelle nomination aujourd’hui.

Amir : "C’est devenu un merveilleux souvenir"

Difficile d’oublier ses débuts aux NRJ Music Awards. Amir se souvient encore de son trophée remporté en 2017 pour "On dirait". "Mon plus grand souvenir, c’est quand on apprend à la fin de l’émission qu’on remporte la Chanson francophone de l’année. On me ramène très vite pour la performer en direct… et dans la précipitation, je fais tomber mon écouteur!", se souvient l'artiste.

"Il ne tombe pas au sol, il tombe dans les dalles d’aération ! Et là, il y a toute une équipe technique qui est montée sur scène, en plein direct, pour essayer de le récupérer alors que la chanson commence déjà et qu'il faut non seulement le retrouver, mais en plus le rattacher, me le remettre..."

Aujourd’hui, Amir en rit : "T’as gagné, mais tu vis le plus grand moment de solitude de ta vie. Et en fin de compte, ça laisse un merveilleux souvenir."

NRJ Music Awards : une affaire de famille chez Amir

Si le chanteur est heureux d'être à nouveau nommé, c’est aussi parce que les NRJ Music Awards sont devenus une affaire de famille. L'an dernier, le chanteur avait révélé sur le tapis rouge du Palais des Festivals de Cannes, la troisième grossesse de son épouse Lital. Mais ce n'est pas tout... "J’ai deux garçons qui adorent Pierre Garnier ! À chaque fois que je le croise, je dois faire un FaceTime pour mes gosses parce qu’ils veulent lui parler. Ils connaissent ses chansons par cœur, c’est trop drôle."

Ironie du sort, Amir est nommé dans la même catégorie que Pierre Garnier, ce qui amuse l’artiste de 41 ans. Il a même partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de l’un de ses fils lui demandant de voter pour Pierre Garnier.

Mais pas question de rivalité entre les deux artistes. "Pierre et moi, on n’est pas concurrents. C’est un garçon très cool, qui fait de merveilleuses chansons", précise Amir. Après plusieurs éditions, le chanteur adopte une nouvelle philosophie qui lui ressemble : "Finalement, l’enjeu des NRJ Music Awards, c’est pas les prix. C’est la cerise sur le gâteau. On est là parce qu’on fait partie d’un petit lot d’artistes privilégiés, avec la reconnaissance du métier et du public (...) Si j’avais su ça à l’époque, ça m'aurait évité pas mal de boules au ventre. Aujourd’hui, je savoure vraiment cet événement."