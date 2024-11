Quelle pose feraient vos artistes préférés si Nikos les prenait en photo ? Quel tatouage feraient-ils en souvenir de Cannes ? Comment réagiraient-ils s'ils avaient un problème avec leur tenue sur le tapis rouge ?

Entre deux répétitions pour les NRJ Music Awards, de nombreuses stars ont partagé leurs réactions face à des situations insolites inspirées des coulisses de la cérémonie.

Un tournage qui a provoqué des réponses très drôles de la part d'Amir, Helena, Joseph Kamel et de nombreux autres artistes. Ne manquez pas le "Best of" de notre jeu "Tu Ferais Quoi ?".