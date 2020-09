Louane, Amir, Grand Corps Malade… Les albums les plus attendus de la rentrée 2020

Louane: «Joie de vivre»

La chanteuse est de retour depuis deux mois avec un single qui cartonne, «Donne-moi ton cœur». Le hit écrit par Damso est le premier extrait de son nouvel album qui débarque le 23 octobre prochain. L’opus qui s’appellera «Joie de vivre» est composé de dix-neuf titres qui promettent d’être très personnels. Parmi la tracklist déjà dévoilée, on découvre les titres «Pleure», «Sans ta voix», «Désolée» ou encore «Mademoiselle tout le monde». La jeune maman a aussi collaboré avec Soolking sur le morceau «Toute ma vie», composé par Thérapie Taxi.

D’après ses confidences au micro d’NRJ, Louane a décidé d’aborder les thèmes du temps qui passe et de la nostalgie dans «Joie de vivre» : «C’est le fil rouge de l’album», a-t-elle révélé.

Dans une interview pour Le Parisien, la jeune artiste a également dévoilé qu’elle souhaitait rendre hommage à sa région natale : «La ‘’Joie de vivre‘’ du titre, c'est que je suis à la fois fière et heureuse de ce qui m'est arrivé et nostalgique, car je n'ai pas eu le temps d'être sevrée de mon enfance. C'est un monde que j'ai quitté, je suis devenue adulte et cet album me sert à dire merci à mon enfance, à mes racines, au Nord-Pas-de-Calais. Les images de mes clips, mes vêtements, mes bijoux, tout vient de là-bas. J'avais envie d'avoir la force du Nord dans cet album.»

Vianney

Après une longue pause d’un an et demi, Vianney a retrouvé son public en juillet dernier sur les réseaux sociaux. Le chanteur a fait une annonce qui a ravi de nombreux internautes : «‪Je quitte les vacances & retourne en studio pour 15 jours de finitions du 3ème album, a-t-il écrit. ‪Bisous les amis, je vais m’enfermer, prendre du plaisir & TOUT DONNER pour ces chansons.»

Il a ainsi dévoilé un titre positif pour présenter son nouvel opus attendu pour le 30 octobre, «N’attendons pas». Avec ce morceau, Vianney chante son envie de profiter de chaque jour comme si c’était le dernier.

Dans ce nouvel album, on devrait également retrouver le single «Beau-papa», sorti en août dernier. Un titre dans lequel il fait une belle déclaration à l’enfant de sa compagne.

Vianney a aussi annoncé qu’il allait sortir une chanson sur son grand-père décédé, à qui il rendra hommage.

Amir: «Ressources»

Amir a choisi la date du 16 octobre prochain pour revenir en force. Le chanteur sortira son nouvel album intitulé «Ressources» pour lequel ses fans ont déjà eu un avant-goût plein de bonne humeur. Son single «La Fête» qui a débarqué à la fin du confinement a permis de redonner le sourire au public.

L’interprète de «Longtemps» se livre comme jamais dans ce prochain opus. Ses fans pourront écouter un titre inspiré de la naissance de son fils mais aussi un morceau qui raconte sa demande en mariage à sa femme Lital, «Toi». Un moment inoubliable que le chanteur a souhaité raconter dans un clip bien particulier, comme il l’a expliqué au micro d’NRJ: «C’est la chanson qui parle de la demande en mariage et naturellement je ne vais pas me mettre en scène en train de faire une demande en mariage. En revanche on est allés, non pas chercher des acteurs parce que ça n’aurait servi à rien, il y a zéro authenticité, mais des vrais garçons qui veulent faire leur demande! C’est à travers leurs vraies demandes, qui ont été filmées par des caméras cachées.»

«Ressources» fait aussi le plein de collaborations. Amir s’est entouré de différents artistes sur au moins cinq titres. L’identité de ces chanteurs n’a pour le moment pas été révélée. «Pour moi, la musique c’est avant tout un partage, tous les partages sont bons à faire parce qu’ils nous ouvrent des portes et ils nous font vivre des expériences.», a raconté Amir en interview pour NRJ.

Kendji Girac: «Mi Vida»

Kendji Girac se prépare à dévoiler au public le quatrième album de sa carrière, «Mi Vida», le 9 octobre prochain.

Pour l’occasion, le chanteur s’est entouré de grands noms qui sont aussi ses amis. Il a ainsi déjà sorti le premier extrait de l’opus, «Habibi», composé par Slimane. «Il écrit un peu comme moi je pourrais parler aux gens», avait-il révélé à NRJ. Egalement présent sur l’album: Gims. Le chanteur et le rappeur a accompagné Kendji sur le titre «Dernier métro». Dadju et Soolking apparaissent aussi dans la tracklist de «Mi Vida».

Grand Corps Malade: «Mesdames»

Grand Corps Malade revient avec un album 100% collaborations féminines. L’opus qui rend hommage aux femmes, s’appelle «Mesdames» et comprendra des duos avec Véronique Sanson, Suzane, Laura Smet, Julie et Camille Berthollet, Manon, Alicia, Amuse-Bouche mais aussi Camille Lellouche et Louane. Le projet a été composé et co-réalisé par Quentin Mosimann, ex-candidat de la Star Academy et DJ et producteur.

Succès garanti pour Grand Corps Malade qui est déjà disque d’or grâce au tout premier extrait de «Mesdames». «Mais je t’aime» en collaboration avec Camille Lellouche a été écouté plus de 15 millions de fois en streaming.

Ava max: «Heaven & Hell»

«Sweet But Psycho», « Kings and Queens» ou encore «Who’s Laughing Now?»... Ava Max a fait le plein de hits en quelques mois. Tous ses succès et bien d’autres titres seront réunis dans le premier opus de sa carrière, «Heaven & Hell». Un projet qui sortira le 18 septembre prochain et qui promet d’être très original. Sur la face A du disque se trouve le côté du paradis, sur la face B, celle de l’enfer.