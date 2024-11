Dans cet entretien décalé, Amir nous dévoile non sans humour ses réactions face à des situations insolites et improbables inspirées des coulisses de la cérémonie.

Que ferait-il si un fan montait sur scène pendant sa prestation aux NRJ Music Awards ou s'il ratait une marche sur le tapis rouge du Palais des Festivals ? Amir nous répond.

"Je suis assez maladroit"

Tu ferais quoi comme tatouage pour te souvenir de ton passage à Cannes ?

"Nikos, sur la moitié de mon dos", répond, sourire aux lèvres, le chanteur de "Sommet"



Tu ferais quoi si tu loupais une marche du Palais des Festivals ?

"Je pense que ça m'est arrivé une année sur deux. Je suis assez maladroit. Je continue mon ascension tant bien que mal, je me blesse et je recommence", commente encore Amir.

Tu ferais quoi si un fan montait sur scène pendant ta prestation aux NRJ Music Awards ?

"Ça m'amuse, se rappelle le chanteur, parce que la dernière fois que je suis venu aux NRJ Music Awards j'ai fait monter 40 ou 50 personnes et on a fait les ouf sur scène, on a dansé. C'était un grand moment."

Mais attention, "cette année, on a un truc très très millimétré, ne perturbez pas la performance", prévient Amir.

La suite est à découvrir dans notre vidéo. Découvrez toutes les réactions d'Amir à nos questions insolites.

Amir aux NRJ Music Awards

Amir est nommé dans les catégories "Artiste Masculin Francophone" et "Chanson Francophone" aux NRJ Music Awards 2024.

La cérémonie est à suivre en direct, vendredi 1er novembre, à partir de 21H10 sur TF1 et NRJ.