Amir raconte sa demande en mariage avec Lital dans «Toi»: «J’ai eu la trouille!»

Amir, de retour après son break

Il y a plusieurs mois, Amir annonçait à ses fans qu’il avait besoin de prendre une pause. Ayant besoin de prendre du recul pour se retrouver et se ressourcer, il s’est concentré sur son troisième opus. L’artiste avait prévu de revenir petit à petit, mais la période du confinement a changé ses plans.

Amir a profité de ce temps pour composer son nouvel album, qui sera le troisième de sa discographie. Aujourd’hui, il est prêt à partager ce projet inédit avec ses fans: «C’est un album qui a été, je pense, plus mûrement réfléchi et avec lequel je suis plus entier. Je ne pensais pas que c’était possible. Mais quand on le fait et qu’on n’a que ça à faire, il n’y a que l’album et la maison, l’album et la famille c’est beaucoup plus pur je trouve.»