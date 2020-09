Amir: tout ce que l’on sait sur son nouvel album «Ressources»

Amir prépare des surprises inédites…

A chaque sortie d’album, les artistes choisissent des titres qui seront lancés en tant que single. Mais du côté des fans, certains sont déçus de ne pas voir telle ou telle chanson être mise en avant, au même niveau que d’autres. Pour satisfaire tout le monde, Amir a trouvé une solution miracle.

L’artiste a décidé de sortir, comme il se doit les singles de son opus, mais également de réserver quelques surprises sur plusieurs morceaux. Au micro d’NRJ, il a expliqué cette mécanique qu’il va mettre en place: «J’ai senti que le fait de se calibrer uniquement sur les titres qu’on appelle les singles, c’est génial mais il y en a beaucoup justement qui sont moins mis en lumière alors qu’ils le méritaient. Et ça ce sont les fans qui me l’ont appris.»

Amir a donc modifié sa démarche habituelle: «Il y aura des chansons qui sortiront d’une autre manière, on va faire des petits clips, qui seront partagés sur les réseaux sociaux, on va permettre aux gens de comprendre quelles sont les chansons les plus précieuses pour nous dans l’album.»

Amir le promet, de nouvelles choses sont à venir. Les fans guettent ses réseaux sociaux, à la recherche du moindre incite supplémentaire. Son album «Ressources» sera disponible à partir du 16 octobre prochain.

Découvrez la tracklist de «Ressources», le nouvel album d’Amir

Soi-Disant

Toi

La Fête

Carrousel

On Verra Bien

A l’Envers

Ma Lumière

Douce Guerrière

Pardonnez-moi

Entre gifle et caresse

Passer

Le C

Daphné

Comme il faut

Fous

Cet Homme

Version longue

Let’s Hurt Tonight

Paradis

A la maison