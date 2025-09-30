Star Academy : Helena, Pierre Garnier, Marine... Tous réunis pour un concert unique

Helena, Pierre Garnier, Marine, Lenie et d’autres anciens académiciens ont illuminé la scène du Grand Rex, ce lundi 29 septembre, pour un concert exceptionnel inaugurant la 13e saison de la Star Academy. À leurs côtés, Julien Lieb, Victorien, Charles Doré ou encore le nouveau corps professoral étaient présents.

Malheureusement, Ebony n’a pas pu être de la partie. La finaliste de la saison 12 a tenu à adresser un message tendre au public, expliquant que son planning ne coïncidait pas avec la date. En effet, la chanteuse de "Rage" était engagée pour le défilé L’Oréal Paris.

Des hits chantés

La soirée a été un moment d’émotion partagé. La salle a vibré sur les hits emblématiques de la Star Academy, comme "Ceux qu'on était" de Pierre Garnier ou "Ma Faute" de Marine. Marguerite, quant à elle, a saisi l’occasion pour interpréter son single "Les filles, les meufs", ainsi que "première dauphine", extrait de son EP "Grandir". "Un titre qui devrait parler aux nouveaux élèves", a-t-elle précisé.