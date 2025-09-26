Marguerite se livre intimement en musique dans son EP "Grandir"

Marguerite, révélée lors de la dernière édition de la Star Academy, dévoile son tout premier EP intitulé "Grandir", disponible depuis le 26 septembre 2025. Ce projet de six titres marque une nouvelle étape après le succès de ses singles "Les filles, les meufs" et "Les avions".

Un univers pop et engagé

Avec "Grandir", Marguerite mêle confessions intimes et énergie pop, offrant un récit dans lequel elle explore ses émotions, ses rêves et ses tourments. Ce projet, qu'elle décrit comme "six petits bouts de moi", aborde des thèmes tels que l'identité, l'amour et la quête de soi, comme le montrent "La Maison" ou encore "La Fée".

Marguerite nommée aux NRJ Music Awards

Pour célébrer cette sortie, Marguerite entamera sa toute première tournée française, le 28 novembre prochain, avec une date parisienne à la Maroquinerie, le 1er décembre. En attendant, ses fans peuvent la soutenir en vue des NRJ Music Awards, le 31 octobre, sur TF1 et NRJ. En effet, Marguerite est nommée dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone", aux côtés de Linh, Luiza, Marine, Miki et Theodora.



Votez pour vos artistes préférés sur le site NRJ et l'application NRJ.