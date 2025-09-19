Star Academy 2025 : le premier candidat de la nouvelle saison dévoilé en direct sur NRJ

"Tu es le premier à être révélé au grand public", lui avoue l'animateur avant de lui conseiller : "Appelle vite tes patients et tu leur expliques que le mal de dos ne sera pas résolu tout de suite parce que tu vas partir au château de la Star Academy."

Pour rappel, l'annonce exceptionnelle de l’identité du premier candidat avait déjà eu lieu lors des dernières éditions de l’émission. Ainsi, Enola avait été dévoilée en 2022 pendant un prime de Danse avec les stars, Lola apprenait sa participation en 2023 sur le plateau de Quotidien et Marine dans le JT de 13h de TF1.