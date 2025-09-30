Star Academy 2025 : candidats, professeurs, date de lancement… Tout ce que l’on sait déjà

La treizième saison de la Star Academy s’annonce sous le signe du renouveau. TF1 a déjà levé le voile sur plusieurs éléments forts de cette édition : candidats, professeurs, parrains... Voici tout ce que l’on sait.

1. Les candidats annoncés

Si le casting complet reste secret, deux candidats ont déjà été officiellement dévoilés.