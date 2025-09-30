Star Academy 2025 : candidats, professeurs, date de lancement… Tout ce que l’on sait déjà

La treizième saison de la Star Academy s’annonce sous le signe du renouveau. TF1 a déjà levé le voile sur plusieurs éléments forts de cette édition : candidats, professeurs, parrains... Voici tout ce que l’on sait.
1. Les candidats annoncés
Si le casting complet reste secret, deux candidats ont déjà été officiellement dévoilés.
- Théo a été annoncé sur les ondes de NRJ, lors de la matinale de Manu. Il a 24 ans, vient de Lille et exerce le métier de kinésithérapeute.
@nrj 🔴 @Manu annonce en direct à Théo qu’il participera à la @Star Academy @TF1 Ce matin, on a toqué à la porte de Théo à Lille pendant qu’il prenait tranquillement son petit-dej 👀Il s’en souviendra de ce réveil-là 🤣 On connaît donc le premier candidat de la nouvelle saison 😍 #staracademy2025 #staracademy #manusurnrj #tf1 ♬ son original - NRJ
- Sarah, a été présentée lors du showcase exceptionnel organisé au Grand Rex de Paris, ce lundi 29 septembre.
@clementine.abadie sa voix est incroyable 🤩 #StarAcademy @TF1 @Star Academy ♬ son original - Clémentine
2. Deux nouveaux professeurs
L’édition 2025 apporte un vent de fraîcheur dans l’équipe enseignante :
-
Jonathan Jenvrin rejoint l’aventure en tant que professeur de danse, remplaçant Malika Benjelloun. Ce chorégraphe a déjà travaillé avec des artistes internationaux comme Rihanna, Dua Lipa ou Kylie Minogue.
-
En parallèle, Alain Degois prend la tête des cours de théâtre, succédant à Hugues Hamelynck.
Sofia Morgavi (chant), Marlène Schaff (expression scénique), Ladji Doucouré (coach sportif), ainsi que les répétitrices, Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, continuent leurs missions.
@clementine.abadie Surprise!! #StarAcademy @TF1 @Star Academy ♬ son original - Clémentine
3. Des parrains et marraines prestigieux : Charlotte Cardin et Ed Sheeran
Pour cette édition, TF1 a misé sur des figures internationales fortes. Ed Sheeran officiera comme parrain de la promotion aux côtés de Charlotte Cardin, nommée marraine. Le duo succède à d’anciens parrains prestigieux, tels que Robbie Williams, Vitaa, James Blunt ou Clara Luciani.
@staracademytf1 ⭐ ÉVÈNEMENT 🚨️ Ed Sheeran et Charlotte Cardin parrainent la nouvelle saison de la Star Academy, prochainement sur @TF1 @TF1+ #staracademy #onregardequoi ♬ son original - Star Academy
4. Le lancement : date, programme et innovations
-
La date de lancement de la saison 13 est fixée au samedi 18 octobre avec une diffusion prévue à 21h10 sur TF1.
-
Les quotidiennes seront diffusées du lundi au vendredi dès 17h30, à partir du 20 octobre.
-
Le château de Dammarie-les-Lys sera encore le lieu central de l’Academy, avec la réintroduction du bureau du directeur et l’installation d’un studio d’enregistrement dans l’enceinte même du château.
Parmi les autres nouveautés annoncées : l’introduction de cours d’anglais pour les candidats ou encore des épreuves inédites visant à tester la gestion du stress.