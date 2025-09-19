Ebony laisse parler sa "Rage" dans son nouveau single

Avec ce deuxième morceau, l'ancienne finaliste de la Star Academy répond en toute transparence aux critiques racistes et haineuses dont elle a fait l'objet pendant son aventure sur TF1. "J'sais pas pourquoi ils ont la haine de moi / Je ne comprends pas / Ils aiment pas mes manières, mes mimiques", raconte-elle dans le premier couplet de "Rage".

Des paroles qui ont raisonné auprès de ses fans : "Je connais déjà la chanson par coeur", "En boucle depuis minuit", "Vraiment un banger (qu'on attendait tant), bravo Ebony", peut-on lire dans les commentaire sur Instagram. Aucun doute, tout le monde soutient Ebony !