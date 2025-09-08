Helena toujours proche des anciens élèves de la Star Academy ? Elle répond !

Il y a presque deux ans, Helena quittait le château de la Star Academy aux portes de la finale. Depuis, la chanteuse de 23 ans a participé à la grosse tournée de l'émission avec ses camarades, sorti plusieurs titres dont deux gros succès ("Summer Body" et "Mauvais Garçon"), enregistré un premier album dévoilé en mars dernier et a poursuivi sa tournée solo en partenariat avec NRJ.

Prise dans ce tourbillon, Helena est t-elle parvenue à conserver des liens forts avec ses anciens camarades de promo ? La réponse est oui ! "On n’a pas menti, on a été sincères jusqu’au bout. La preuve, on se voit encore tous", confirme l'interprète de "Aimée pour de vrai" dans les colonnes du Parisien. Selon elle, l'équipe en charge du casting de l'émission y est pour beaucoup : "Cela fait du bien aux spectateurs de voir des jeunes qui sont bien éduqués, qui ont de belles valeurs...Le casting a été super bien fait. Je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver treize personnes qui s’entendent aussi bien et avec qui un vrai lien s’est créé."

Helena retrouvera d'ailleurs très prochainement sur scène Pierre Garnier, Lenie et Julien Lieb à l'occasion du grand showcase de la Star Academy, le 29 septembre prochain. Pour obtenir une chance de les voir sur scène, rendez-vous juste ici.